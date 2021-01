Die Gesundheitsämter aus der Westpfalz haben am Donnerstag neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Die meisten der Menschen lebten in Senioren- und Pflegeheimen.

Demnach sind in der Südwestpfalz in einem Pflegeheim in Pirmasens zwei Frauen gestorben, die an Corona erkrankt waren. Zwei Menschen starben in einem Seniorenzentrum in Rodalben. Im Donnersbergkreis sind nach Angaben des Gesundheitsamtes drei Menschen gestorben, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Das Gesundheitsamt in Kaiserslautern meldete zwei Tote.

Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes wurden in der Westpfalz 128 weitere Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. Die meisten in Kreis und Stadt Kaiserslautern - jeweils 31.

Den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert vermeldet das Landesuntersuchungsamt für die Westpfalz aus dem Donnersbergkreis mit 147. Am niedrigsten ist der Wert weiterhin in der Stadt Zweibrücken mit 35. Das ist gleichzeitig weiterhin der niedrigste im Land - Zweibrücken ist die einzige Kommune in Rheinland-Pfalz, die sich nicht in der Corona-Warnstufe Rot befindet.