In der Westpfalz sind in den vergangenen Tagen neun Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus den Zahlen der Gesundheitsämter hervor. Jeweils drei Todesfälle hat es in der Stadt und dem Kreis Kaiserslautern gegeben. Drei weitere im Kreis Südwestpfalz. Die Verstorbenen hier haben in Alten- oder Pflegeeinrichtungen gewohnt. Den niedrigsten Inzidenzwert gibt es in der Westpfalz nach wie vor in der Stadt Zweibrücken mit 14.6. Den höchsten im Kreis Kaiserslautern mit 85,5. Der Wert gibt an, bei wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen eine Infektion festgestellt wurde – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner.