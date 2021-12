per Mail teilen

In der Kaiserslauterer Innenstadt sind am Sonntag mehrere Autos zerkratzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Richard-Wagner-Straße etwas Verdächtiges gesehen haben. Insgesamt wurden neun Autos festgestellt, deren Beifahrerseite – vermutlich im Vorbeilaufen – beschädigt wurde. Wie viel Schaden entstanden ist, steht laut Polizei noch nicht fest.