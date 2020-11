per Mail teilen

Ramstein bekommt möglicherweise ein neues Logistikzentrum - und damit bis zu 300 Arbeitsplätze für die Region. Die Stadt ist nach eigenen Angaben mit zwei Unternehmen im Gespräch.

Der Stadtrat Ramstein-Miesenbach wollte sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit der Ansiedlung des neuen Logistikunternehmens befassen. Geplanter Standort ist in der Nähe des Sägewerks. Ralf Hechler (CDU), der Bürgermeister von Ramstein-Miesenbach, rechnet mit einem Baubeginn im Frühjahr kommenden Jahres.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler (CDU) rechnet bis Ende November mit einer Entscheidung zum neuen Logistikzentrum. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Weiteres großes Logistikzentrum auch in Kaiserslautern

Auch in Kaiserslautern entsteht nach SWR-Informationen im kommenden Jahr ein neues Logistikzentrum: Das Unternehmen Amazon will ab April im Stadtteil Einsiedlerhof bauen und langfristig bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Die Pläne von Amazon stoßen unter anderem bei der Gewerkschaft auf Kritik. Zwar ist es laut Verdi "grundsätzlich zu begrüßen", dass in Kaiserslautern Arbeitsplätze entstehen. Allerdings wende Amazon nicht den Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels an und bezahle seine Mitarbeiter entsprechend schlechter.