Das Saarland will 400 Millionen Euro in ein neues Kompetenzzentrum am Homburger Uniklinikum investieren. Das hat nach Angaben des Saarländischen Rundfunks der Ministerrat beschlossen. In dem Kompetenzzentrum sollen verschiedene Kliniken zusammengelegt werden - unter anderem aus den Bereichen Neurologie, Psychiatrie, Psychologie und Demenzprävention. Die neue Klinik soll die Patientenversorgung und die Forschung durch eine moderne Infrastruktur optimieren. Die Bauzeit wird auf zwölf bis 15 Jahre geschätzt.