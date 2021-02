Ab heute gibt es in den Bussen der Stadtwerke Pirmasens ein neues Kassensystem. Das System hat nach Angaben eines Sprechers 250.000 Euro gekostet und soll den Verkauf der Fahrkarten erleichtern. Dazu seien gut leserliche Berührungs-Monitore in die Busse eingebaut worden. Die großen Anzeigen seien besonders für ältere Menschen eine Erleichterung. In den kommenden Wochen soll das neue System noch mit der Datenbank des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar verbunden werden. Dann könnten Fahrgäste Fahrplaninfos in Echtzeit über das Internet abrufen – beispielsweise zu Verspätungen.