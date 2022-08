Impfung gegen Corona ab sofort in Landstuhl: Nur kommt noch jemand?

Das Landesimpfzentrum für Stadt und Kreis Kaiserslautern ist umgezogen. Ab Donnerstag wird im früheren Polizeigebäude in Landstuhl gegen Corona geimpft. Aber wie oft noch?

"Willkommen in unserem verlängerten Impfbus", sagt die Erste Beigeordnete des Kreises Kaiserslautern, Gudrun Heß-Schmidt (CDU) lachend. Tatsächlich erinnert der lange Gang des ehemaligen Polizeigebäudes in Landstuhl an den eines Reisebusses. Und dieser Aufbau, so der Kreis, eigene sich für die Zwecke des Landesimpfzentrums hervorragend.

Impfzentrum in Kaiserslautern hat ausgedient

Aus den Hallen am Opel-Kreisel musste das Impfzentrum für Stadt und Kreis Kaiserslautern ausziehen. Das Unternehmen benötigt den Platz inzwischen selbst. Kein Problem aber: Das Gebäude der Polizeiinspektion Landstuhl stand zuletzt leer und der lange Gang mit seinen vielen Zimmern links und rechts haben sich seit Mitte Juli in eine Impfstraße verwandelt.

Frühere Polizeiinspektion Landstuhl mit optimalem Aufbau

Gleich am Einfang erfasst ein digitales Scan-Gerät die Körpertemperatur derer, die das Impfzentrum betreten wollen. Es folgen Zimmer, in denen das ärztliche Vorgespräch stattfindet und schließlich 14 Einzelkabinen, in denen geimpft wird. Der Wartebereich ist außerdem mit TV-Bildschirmen ausgestattet.

Der Impfkoordinator des Kreises Kaiserslautern, Tobias Metzger, ist zufrieden mit dem neuen Angebot in Landstuhl. SWR

"Los geht es hier am Donnerstag", berichtet Impfkoordinator Tobias Metzger. Verabreicht würden die zugelassenen Covid-19-Vakzine, darunter auch der spezielle Kinder-Impfstoff. Neu sei, dass sich Impfwillige ihren Termin auf der Internetseite des Landes selbst aussuchen könnten.

Wieder mehr Impfungen gegen Corona im Herbst?

Metzger gibt aber auch zu: "Momentan ist die Nachfrage nach einer Corona-Impfung eher gering". Am Wochenende habe es knapp über 20 Anmeldungen für das neue Impfzentrum in Landstuhl gegeben, darunter vor allem Booster- und teils schon Viertimpfungen. "Wir rechnen aber damit, dass im Herbst auch aufgrund neuer Varianten wieder mehr geimpft werden muss", zeigt sich Gesundheitsdezernentin Heß-Schmidt überzeugt. Dann gelte es, die niedergelassenen Ärzte durch das Impfzentrum zu entlasten.

Bahnhof gegenüber, Parkplätze in der Nähe

Sollten wieder mehr Menschen die Impfzentren aufsuchen, sei der Kreis Kaiserslautern mit seiner Anlaufstelle in Landstuhl jedenfalls gut vorbereitet. "Wir können die Kapazitäten hier noch erweitern", sagen Metzger und Heß-Schmidt. Außerdem sei das neue Impfzentrum gut an den ÖPNV angebunden und in der Nähe ausreichend Parkplätze vorhanden.