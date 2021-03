Im Fall der beiden Toten aus Weilerbach gibt es neue Details zur Flucht des Tatverdächtigen. Er soll seine Mutter und deren Lebensgefährten getötet haben.

Zwei Tage lang war der 38-Jährige auf der Flucht. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilt, soll er einmal in einer Halle in Rodenbach übernachtet und dort einen Traktor entwendet haben. Zwischenzeitlich soll er zwei Passanten angesprochen und sie nach ihrem Handy gefragt haben. Weil er wie ein Bauer bei der Arbeit aussah und sagte, dass er wegen seines entlaufenen Hundes dringend telefonieren müsse, erkannten ihn die beiden Passanten nicht.

Tatmotiv weiter unklar

In der darauf folgenden Nacht soll der Tatverdächtige in Kaiserslautern im Gebäude eines Bekannten übernachtet haben, ohne dessen Wissen. Am nächsten Tag fand ihn der Bekannte und überredete ihn, sich zu stellen. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Das Tatmotiv ist weiter unklar.