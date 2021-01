Das Corona-Testzentrum am Warmfreibad in Kaiserslautern soll umziehen. Wie die Stadt mitteilt, werden die Rachenabstriche künftig im Gemeindezentrum „Alte Eintracht“ in der Stadtmitte gemacht. Hintergrund sei, dass das Schwimmbad für die neue Saison vorbereitet werden müsse. In dem neuen Zentrum will das Westpfalz-Klinikum auch Schnelltests anbieten. Ein Öffnungstermin für das gemeinsame Testzentrum von Stadt und Krankenhaus steht noch nicht fest.