Für den insolventen Schuhhersteller Peter Kaiser aus Pirmasens könnte möglicherweise bald ein Investor gefunden sein. Wie das Unternehmen mitteilt, gibt es momentan konkrete Verhandlungen mit einem Interessenten. Die Gespräche seien weit fortgeschritten, mit einem Ergebnis rechne man in Kürze. In der kommenden Woche ist bei Peter Kaiser eine Gläubigerversammlung geplant. Bis dahin soll auch ein Investor gefunden sein, um das Unternehmen zu retten. Sonst muss es wegen der finanziell schlechten Lage möglicherweise Ende April schließen. Peter Kaiser gilt als ältester Damenschuhhersteller in Europa. Momentan sind in Pirmasens rund 240 Menschen in Produktion und Vertrieb beschäftigt.