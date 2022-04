per Mail teilen

In Dörnbach bei Rockenhausen wird am Samstagvormittag der Bikepark offiziell eingeweiht. Er befindet sich auf dem Gelände des Dörnbacher Turn- und Sportvereins. Der Vereinsvorsitzende Patrick Enkler sagte, man habe die Coronapandemie genutzt, um für junge Leute ein ansprechendes Freizeitangebot zu gestalten. Es gebe drei Parcours in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und einen sogenannten Pumptrack für Kinder und Anfänger. Die Baukosten liegen bei rund 5.500 Euro.