Neue Spielzeit am Pfalztheater beginnt

Nach der Sommerpause beginnt heute die neue Spielzeit am Pfalztheater in Kaiserslautern. Nach Angaben des Pfalztheaters begrüßt der Intendant am Vormittag alle Beschäftigten im "großen Haus", um sie auf die neue Spielzeit einzustimmen. Am kommenden Sonntag steht dann auch bereits die erste Veranstaltung auf dem Plan: Die Premiere des Schauspiels "Endspiel" auf der Werkstattbühne. Weitere Höhepunkte der diesjährigen Spielzeit sind die Uraufführung der Rockoper "Last Paradies Lost" und der große Tanzabend "Kassandra".