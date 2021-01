Beim südwestpfälzischen Schokoladen-Hersteller Wawi verzögert sich der Start einer neuen Produktions-Anlage am Standort Münchweiler an der Rodalb. Nach Angaben eines Sprechers liegt das an der Corona-Pandemie. Es sei aber geplant mit der Anlage so schnell wie möglich in die Produktion einzusteigen. Ursprünglich war das für Ende Januar angedacht. Wawi hat in die neue Anlage rund 3 Millionen Euro investiert. In Münchweiler produziert das Unternehmen beispielsweise Schokohasen und -weihnachtsmänner, Kuvertüre und Schokoreis.