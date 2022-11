"Alte Kaufhalle" in Zweibrücken soll Treffpunkt für Jung und Alt werden

per Mail teilen

Die alte Kaufhalle in der Zweibrücker Innenstadt soll zu einer Begegnungsstätte ausgebaut werden. Geplant ist ein Treffpunkt für jedes Alter.

Marold Wosnitza (SPD), Oberbürgermeister von Zweibrücken, hat große Pläne für das Gebäude am Busbahnhof. Die alte Kaufhalle, in der später kurzzeitig das Cityoutlet untergebracht war, steht seit mehr als vier Jahren leer. Das Gebäude sei beispielsweise für einen Elektrofachmarkt oder ein Modegeschäft zu klein, erklärt Wosnitza. Deshalb werde jetzt geprüft, ob die Pläne für eine Begegnungsstätte umgesetzt werden können.

Innenstadt von Zweibrücken muss sich neu erfinden

Die aktuelle Innenstadtplanung stamme noch aus den 70er Jahren, sagt Wosnitza. Damals sei die Fußgängerzone für die Versorgung der Anwohner immens wichtig gewesen. Das habe sich in der Zwischenzeit aber geändert. Die Bedürfnisse der Menschen hätten sich geändert, erklärt der OB weiter. Mit der geplanten Begegnungsstätte sollen die Menschen nun wieder mehr Zeit in der Innenstadt verbringen und das auch den dort ansässigen Geschäften und Gastronomien helfen.

Ein Ort zum Lernen, Spielen und Ausprobieren

Das Konzept für das Gebäude mit der Glasfassade direkt am Busbahnhof umfasst demnach eine Mischung aus verschiedenen Angeboten. Die Stadtbibliothek, die Jugendbücherei, die Touristeninformation, das Kulturamt und ein Café sollen zusammen in das Gebäude ziehen. So soll ein offener Raum mit vielen niedrigschwelligen Mitmachangeboten entstehen.

"Eine verstaubte, alte Bibliothek, in der man sich Bücher ausleiht, wo sonst nichts passiert, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das wollen wir nicht."

Besonderer Schwerpunkt soll auf den sogenannten MINT-Angeboten liegen. Für Kinder und Jugendliche sollen Möglichkeiten für digitales Programmieren oder ein Webvideo-Studio eingerichtet werden. Außerdem soll es Arbeitsplätze und Räume zum Zurückziehen geben, erklärt Marold Wosnitza.

In das leerstehende Gebäude in der Zweibrücker Innenstadt sollen unter anderem die Bibliothek, die Touristeninfo, das Kulturamt und ein Café einziehen. SWR

Partner könnten das Angebot in Zweibrücken erweitern

Viele Partner waren laut Oberbürgermeister bei der Planung bereits mit im Boot. Unter anderem die Landesmedienanstalt, die Zukunftsregion Westpfalz, die Fachhochschule oder die Volkshochschule. Durch diese Partner könne das Konzept vielseitig ergänzt werden. Denkbare wäre auch, so Wosnitza, dass beispielsweise die Musikschule mit einsteigt. Ziel sei es, einen Ort zu schaffen, an dem sich die ganze Familie gerne aufhalte. Kinder sollten rennen, lesen, spielen und lernen können. Die Eltern wiederum könnten sich ins Café zurückziehen und sich mit Freunden treffen.

Auch infrage komme beispielsweise ein sogenanntes open library-Konzept. Das Gebäude hätte dadurch lange Öffnungszeiten, weil die Bücher zum Beispiel digital ausgeliehen werden können. Dafür benötigt man laut Wosnitza auch nicht mehr Personal, weil sich die Strukturen grundlegend ändern würden.

Der "alten Kaufhalle" in Zweibrücken soll wieder neues Leben eingehaucht werden. Das Gebäude steht seit mehr als vier Jahren leer. SWR

Ende 2023 soll Planung abgeschlossen sein

Der Bund hat den Zweibrücker Förderbescheid Anfang November bewilligt. Planer sollen sich jetzt ansehen, was in dem kommunalen Gebäude machbar ist und welche Synergien sich daraus ergeben könnten.

"Wenn die Bücherei oder die Touristeninformation beispielsweise in das neue Gebäude zieht, wird wieder Raum frei, der dringend an anderer Stelle benötigt wird."

2023 sollen die Planungen abgeschlossen sein. Marold Wosnitza hofft, wenn es grünes Licht für das Projekt gibt, dass dann auch zeitnah mit der Umsetzung begonnen werden kann.