Die Kreis- und Ortsverbände der Grünen in der Westpfalz verzeichnen derzeit hohen Zulauf. Das teilte eine Sprecherin des Landesverbands in Mainz mit. Die Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen sagte, die Zahl der Anträge auf eine Mitgliedschaft in der Partei habe sich innerhalb der vergangenen Woche mehr als verdoppelt. Dabei sei das Interesse an einer Mitgliedschaft bei den Kreis- und Ortsverbänden in der Westpfalz genauso hoch wie in ganz Rheinland-Pfalz und auf Bundesebene. Seit die Partei vor einer Woche Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin vorgestellt habe, sei die Zahl der Neuanträge auch in der Pfalz kontinuierlich gestiegen. Die Anträge müssen von den jeweiligen Verbänden in ihren Mitgliederversammlungen noch bestätigt werden. Laut der Sprecherin hätten zahlreiche Antragsteller gesagt, die jüngsten politischen Entwicklungen hätten ihre Entscheidung beeinflusst.