Neue Masche des Fahrraddiebstahls

Einbrecher haben vor etwa drei Wochen Fahrräder durch die Dachluke eines Fahrradladens in Kaiserslautern gestohlen. Die Fahrräder waren mehr als 100.000 wert. SWR-Reporterin Simone Daiker hat sich mal bei anderen Fahrradgeschäften in der Westpfalz umgehört. Haben die jetzt Vorkehrungen getroffen, damit ihnen nicht auch so etwas Skurriles passiert?