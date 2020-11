Das Polizeipräsidium Westpfalz testet nach eigenen Angaben zurzeit neue Blitzer-Modelle. Sollten sich die mobilen Säulen bewähren, könnten sie landesweit zum Einsatz kommen.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilt, sind die beiden mobilen Säulen eine Ergänzung zu den Blitzer-Anhängern, die in der Region an wechselnden Orten eingesetzt werden. Die Säulen seien schnell aufgebaut und so kompakt, dass sie auch dort aufgestellt werden könnten, wo für sperrigen Blitzer-Anhänger zu wenig Platz sei - beispielsweise in engen Autobahn-Baustellen oder hinter Leitplanken.

Bisher werden unter anderem solche Säulen zur Verkehrsüberwachung eingesetzt - neue Modelle werden jetzt in der Westpfalz getestet. SWR

Der Geräte-Test läuft nach Angaben einer Polizeisprecherin noch bis Ende des Jahres. Danach entscheidet das Land, ob es mehrere der mobilen Blitzer-Säulen anschafft.

Die Blitzer-Anhänger, die seit mehreren Jahren landesweit eingesetzt werden, werden immer wieder zerstört. Sogar Gerichte mussten sich schon mit den Geräten beschäftigen.