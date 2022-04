Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern warnt vor einer neuen Betrugsmasche.

Das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Nach Angaben einer Sprecherin kombinieren Betrüger mittlerweile den sogenannten Enkeltrick mit der Masche des falschen Polizeibeamten. Demnach geben sich Kriminelle zunächst als Enkelkinder der Opfer aus und fordern Geld. Wenn das Opfer nicht auf diesen Trick reinfällt, rufen die Betrüger erneut an und geben sich nun als Polizeibeamte aus. Sie bestätigen die Geschichte, die der vermeintliche Enkel zuvor erzählt hat und wollen so die angerufenen Menschen, um ihr Geld bringen. Das Polizeipräsidium Westpfalz empfiehlt, Fremden niemals eine Auskunft zur Wohnsituation oder zu finanziellen Verhältnissen am Telefon zu geben. Bei Unsicherheit soll die nächste Polizeiinspektion kontaktiert werden.