Neue Ausstellung im Haus der Nachhaltigkeit

Im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz beginnt am Wochenende eine neue Ausstellung. Nach Angaben der Handwerkskammer der Pfalz dreht sich dabei alles um das Thema Tisch. Auszubildende aus acht pfälzischen Tischlerbetrieben hätten für die Ausstellung einzigartige Tische hergestellt. Gezeigt werde das Möbelstück von der Produktion bis zur Verwendung. Die Handwerkskammer betont, der Tisch sei ein zentrales Möbelstück, das in allen Lebenslagen genutzt werde. Außerdem sei er besonders regional und nachhaltig. Die Ausstellung in Johanniskreuz ist bis Ende Mai zu sehen.