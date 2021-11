Chemie-Neubau oder Sanierung?

per Mail teilen

Der geplante Chemie-Neubau für die Technische Universität Kaiserslautern kommt erneut auf den Prüfstand. Nach Angaben des zuständigen Landesbetriebs (LBB) werden jetzt die Möglichkeiten auf dem Campus-Gelände selbst geprüft. Notwendig wird der Schritt, weil der Stadtrat einen Chemie-Neubau im Wald zuletzt abgelehnt hatte. Einem von der Stadt in Auftrag gegebenen Gutachten zufolge könnte stattdessen auch auf dem Unigelände gebaut werden. Ob das wirtschaftlich und auch nachhaltig ist, will der Landesbetrieb einer Sprecherin zufolge jetzt mit Nachdruck prüfen. Möglich sei im Zuge dessen auch, dass statt einem Neubau das alte Chemie-Gebäude der TU saniert werde. Wie das Ergebnis ausfalle, sei dabei noch völlig offen. Von der Uni selbst heißt es, man müsse sich nach dem Stadtratsbeschluss jetzt neu sortieren. Sie hatte sich für einen Neubau im Wald ausgesprochen und will jetzt das Gespräch mit dem Mainzer Wissenschaftsministerium suchen.