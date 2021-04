Ein umweltfreundlicher Diesel - gibt's den überhaupt? Ja, sagen die Entwickler eines neuartigen Dieselkraftstoffes, der seit Kurzem in Kaiserslautern produziert und getankt wird.

Es klingt wie ein schöner Traum: Man mixt Diesel mit Wasser, schickt das ganze durch eine Maschine, die die Flüssigkeiten aufspaltet und neu zusammensetzt und heraus kommt ein neuer, hochwertiger und umweltfreundlicher Kraftstoff. So utopisch, wie sich das anhört, ist die Geschichte nicht. Die Firma Heion aus Nordrhein-Westfalen hat so eine Maschine entwickelt und der neue Dieselkraftstoff wird gerade in einer Firma in Kaiserslautern getestet.

Reaktorzelle ermöglicht schadstoffarmen Diesel

Die Maschine in der Halle von Schuster & Sohn sieht unspektakulär aus. Mehrere große Kanister stehen neben- und übereinander und sind mit Schläuchen verbunden. Daneben ein Metallkasten, etwas größer als ein Schuhkarton, das ist die Reaktorzelle. Da hinein wird das Wasser-Diesel-Gemisch geleitet, erklärt Entwickler Anton Ledwon von der Firma Heion. "In der Zelle ist die Mechanik verbaut. Wir haben die Möglichkeit, mit ganz geringer Energie die Moleküle aufzuspalten und wieder neu zusammen zu binden. Das ist das ganze Geheimnis der Reaktorzelle."

Auf diese Weise entsteht ein Kraftstoff, der nach Angaben der Entwickler bei der Verbrennung umweltfreundlicher ist als herkömmlicher Diesel: Weniger Rußpartikel, weniger Stickoxide, weniger Kohlendioxid. Sechs Jahre lang hat das Team um Ingenieur Ledwon an dieser Technologie geforscht. Unterstützt wurden die Entwickler von der Uni in Hamburg und zwei amerikanischen Universitäten.

Firma aus Kaiserslautern hofft auf baldigen Verkaufsstart

Die Firma Schuster & Sohn betreibt in Kaiserslautern und an anderen Orten in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Luxemburg Tankstellen und verkauft Brennstoffe. Sie betankt derzeit einige ihrer Lkw mit dem neuen Diesel, die dafür nicht mal umgerüstet werden müssen.

Ingenieur Anton Ledwon (links) und Mit-Erfinder Waldemar Lewtschenko. SWR

Geschäftsführerin Silka Fritzinger hofft, dass sie dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Der Test soll vier Wochen laufen, danach werde alles analysiert. Der neue Diesel soll sich sowohl für Lkw als auch für Pkw eignen. Und wenn alles klappt, könnte der neue Kraftstoff schon sehr bald an die Kunden verkauft werden. Fritzinger: "Realistisch gesehen zwei Monate, also wir reden von diesem Jahr."