Nawaz Fazly berichtet von seiner Flucht aus Kabul

Mehr als 6.500 Schutzsuchende aus Afghanistan leben derzeit in Zelten und Hangars auf der US-Air Base Ramstein. Einer von ihnen ist Nawaz Fazly. Zusammen mit seiner Frau hat er es in ein Rettungflugzeug geschafft. Dafür mussten sie alles zurücklassen.

Nawaz Fazly spricht gut Deutsch, weil er schon mehrere Jahre in Deutschland gelebt hat – dann wurde er nach eigenen Angaben wieder nach Afghanistan abgeschoben. Jetzt, nachdem die Taliban das Land wieder eingenommen haben, sei es nicht mehr sicher. Wie viele andere Flüchtlinge auf der Air Base Ramstein, fragt er sich, wie es nun weitergeht. Einen Asylantrag in Deutschland wird er wohl nicht stellen können. Alle Flüchtlinge, die auf die Air Base Ramstein gebracht werden, sollen nach derzeitigem Stand in die USA gebracht werden.