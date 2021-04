per Mail teilen

Das Nardini-Klinikum in Zweibrücken hat das geltenden Besuchsverbot bis nach Ostern verlängert. Nach Angaben eines Sprechers gilt es bis zum 6. April. Am Dienstag war das Besuchsverbot in Kraft getreten, weil es Patienten und mehrere Beschäftige mit unklarer Corona-Infektionslage gebe. Das Klinikum lässt daher kurzzeitige Besuche nur noch für Eltern minderjähriger Patienten, für rechtliche Betreuer oder für Angehörige von Sterbenden zu.