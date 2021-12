Nardini-Klinikum denkt über OP-Verschiebungen nach

An den beiden Standorten des Nardini-Klinikums in Landstuhl und Zweibrücken mussten bisher noch keine planbaren Operationen verschoben werden. Wie ein Sprecher mitteilt, könnte sich das aber bald ändern. Es werde wegen der immer weiter steigenden Corona-Zahlen zurzeit geprüft, ob planbare Eingriffe und ambulante Untersuchungen reduziert werden könnten – soweit dies medizinisch vertretbar ist. Der Sprecher geht davon aus, dass dies in der kommenden Woche der Fall sein könnte. Mit dem freiwerdenden Personal soll dann zunächst an jedem Standort eine Covid-Station eingerichtet werden. Auf dieser sollen dann Corona-Patienten versorgt werden, die nicht auf der Intensivstation liegen. Für Besucher der Nardini-Kliniken in Landstuhl und Zweibrücken gilt ab sofort die „2G Plus“-Regel. D.h., es dürfen nur noch Geimpfte und Genesene mit einem negativen Test kommen. Außerdem dürfen Patienten nur einen Besuch pro Tag für eine Stunde bekommen.