Angefressene Blumen oder Salatköpfe. Die Gartenbesitzer in der Westpfalz ärgern sich über Nacktschnecken. Davon gibt es in diesem Jahr besonders viele. Es ist eine richtige Plage.

Nacktschnecken lieben feuchtes und kühles Wetter. Deshalb, sagt ein Sprecher des Verbands der Gartenbauvereine Rheinland-Pfalz/Saarland, seien die Bedingungen in diesem Jahr in der Westpfalz optimal, um sich fortzupflanzen. Dazu kämen noch durchgeweichte Böden, für die Nacktschnecken sei das nahezu ein Paradies. Die Plage betrifft nicht nur die Gartenbesitzer. Auch die Gartenschau in Kaiserslautern ist beispielsweise betroffen. Hier mussten nach Angaben der Parkleitung schon etliche Blumen ersetzt werden, weil andere von den Schnecken abgefressen worden waren.

Nacktschnecken nicht töten

Der Verband der Gartenbauvereine rät davon ab, die Schnecken zu töten. Denn so böten sie wieder Futter für andere Schnecken - die Situation würde sich nur verschärfen, es würde noch mehr Schnecken geben.

Auch Gift gegen die Nacktschnecken einzusetzen sei keine gute Lösung. Denn: Wenn es häufig regnet, wie zuletzt in der Westpfalz, versickert das Gift im Boden und ist wirkungslos.

Das können Gartenbesitzer rund um Kaiserslautern tun

Am besten ist es nach Angaben des Verbands der Gartenbauvereine Rheinland-Pfalz/Saarland, Pflanzen und Kräuter zu setzen, die die Nacktschnecken nicht mögen. Um Thymian und Rosmarin zum Beispiel oder auch um Knoblauch und Zwiebeln machten die Nacktschnecken einen großen Bogen, so ein Sprecher.

In diesem Jahr gibt es in der Westpfalz besonders viele Nacktschnecken dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Patrick Pleul

Ein weiterer Expertentipp: anstatt grünem Salat eher rötliche Salatsorten anpflanzen. Diese Sorten schmecken bitterer, dafür interessierten sich die Nacktschnecken nicht. Um Blumenbeete zu schützen, helfen nach Angaben des Verbands zum Beispiel Pfingstrosen, Finger- oder Eisenhut.

Igel und Vögel sind natürliche Feinde der Nacktschnecken

Neben den Kräutern und Blumen, die man säen kann, um die Schnecken zu vertreiben hilft auch ein natürlicher Garten, in dem es eine große Artenvielfalt gibt. Wer zum Beispiel Igel in seinem Garten hat, hat weniger Probleme mit vielen Schnecken. Auch manche Vogelarten wie Amseln, Krähen oder Raben fressen Nacktschnecken.

Seit einigen Jahren beobachten die Experten vom Verbands der Gartenbauvereine in der Westpfalz immer öfter die so genannte "Tigerschnecke".

Die Tigerschnecke frisst die Nacktschnecken und ihre Gelege - also die Nachkommen dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | David Ebener

Das ist auch eine Nachtschnecke, allerdings ist sie nicht orange sondern oft bräunlich gefleckt oder gestreift. Anders als die normalen Nacktschnecken frisst die Tigerschnecke weder Obst noch Gemüse. Sie ernährt sich hauptsächlich von abgestorbenen Pflanzenteilen. Außerdem frisst sie ihre Artgenossen und auch deren Gelege – also die Nachkommen. Die Tigerschnecke im Garten sorgt also dafür, dass sich die Nacktschnecken nicht so zahlreich vermehren können.