Mann bricht in Pension ein - und schläft nackt im Bett

Da hat der Betreiber einer Pension im südwestpfälzischen Hinterweidenthal nicht schlecht gestaunt: In einem seiner Betten lag am Freitag ein ihm unbekannter Mann - und dann auch noch nackt. Der 65-Jährige habe sich unerlaubt Zutritt zur Pension verschafft, um sich dort auszuruhen, teilte die Polizei mit. Dafür habe er sich nackt ausgezogen und ins Bett gelegt. Die Polizei ermittle nun wegen Hausfriedensbruchs. Den Unkostenbeitrag für die Zimmerreinigung bezahlte er noch vor Ort, hieß es weiter. Der Mann war auf dem Rückweg von Karlsruhe in die Gemeinde Dahner Felsenland, seinem rund acht Kilometer von der Pension entfernten Zuhause.