Nachlass von FCK-Legende Horst Eckel erneut unter dem Hammer

Fußballschuhe, die Horst Eckel während der WM 1954 getragen hat, und vieles mehr: Bei einer weiteren Auktion in Mannheim werden 500 Erinnerungsstücke der FCK-Legende versteigert - diesmal läuft es aber anders ab.

Der Erlös soll der schwer pflegebedürftigen Witwe von Horst Eckel zugute kommen. Der ehemalige Spieler des 1. FC Kaiserslautern war im vergangenen Dezember verstorben. Jetzt soll sein Nachlass versteigert werden, damit seine Frau Hannelore nicht in ein Heim muss. Das sei auch immer der Wunsch von Horst Eckel gewesen, sagt Tochter Dagmar.

Nachlass von Horst Eckel: Erste Auktion brachte keinen Erfolg

Mit einer ersten Auktion in Mannheim waren 500 Erinnerungsstücke als Komplettpaket angeboten worden. Bei einem Startwert von 280.000 Euro hatte sich aber kein Käufer gefunden. Das soll und könnte diesmal nun anders werden: Am Samstag kommen die Teile einzeln unter den Hammer, der Startwert wird also jeweils günstiger.

Trikot und Siegermedaille der Weltmeisterschaft 1954

Die Fußballschuhe von Horst Eckel sollen zum Beispiel mindestens 12.500 Euro bringen. Wer die WM-Siegermedaille haben will, kann ab 35.000 Euro mitsteigern. Aber auch alles andere an Sportkleidung, die Eckel im Finale von 1954 in Bern getragen hat, ist zu haben.

Die Siegermedaille bei der WM 1954 von Horst Eckel ist eines von 500 Erinnerungsstücken, auf die Fußballfans bieten können. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Streit um Horst Eckels Trikot

Das Trikot, das Horst Eckel bei der Weltmeisterschaft 1954 in Bern getragen hat, ist derzeit im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgestellt. Das Museum hat nach SWR-Informationen offenbar einen Leihvertrag mit der Familie Eckel abgeschlossen. Angeblich soll das Museum diesen Vertrag nun aber nicht auflösen wollen, weil Eckels Tochter Dagmar keine Vollmacht besitzt. Dennoch soll das Trikot am Samstag unter den Hammer kommen. Ein etwaiger Käufer muss sich dann irgendwie mit dem Museum einigen. Weder Dagmar Eckel, noch das Deutsche Fußballmuseum wollten sich zu dem Fall äußern.

Dagmar Eckel erhofft sich einen Erlös von insgesamt rund 300.000 Euro, um ihrer Mutter eine optimale Betreuung bieten zu können. Im Internet war sie teilweise aber auch heftig für die Auktion kritisiert worden. Denn viele Fans konnten nicht verstehen, warum sie die Erinnerungsstücke verkaufen wollte.