Erstes Town Hall Meeting „Nachhaltigkeit an Schulen“

In Kaiserslautern findet heute ein erstes sogenanntes „Town Hall Meeting“ in der Fruchthalle statt. Die Town Hall Meetings sind eine Veranstaltungsreihe des Bildungsministeriums, bei der sich die Gäste einbringen dürfen. Sie richten sich an Schulen und andere Bildungsträger. Dabei sind Ideen gefragt, wie sich Nachhaltigkeit in Schulen verankern lässt. Moderiert wird die Veranstaltung von dem aus dem KIKA-Fernsehen bekannten „Checker Julian“. Beginn in der Fruchthalle in Kaiserslautern ist um 14Uhr.