Nachfrage bei Corona-Teststellen in der Westpfalz sinkt

Die verbliebenen Corona-Teststellen in der Westpfalz haben immer weniger zu tun. Das hat eine SWR-Umfrage nach Einführung der kostenpflichtigen Bürgertests ergeben.

Seit die meisten Menschen für einen Schnelltest zahlen müssten, sei die Nachfrage deutlich gesunken, berichtet etwa die Teststelle in Weitersweiler (Donnersbergkreis). Bedauerlich sei dabei, dass sich jetzt aber auch Geimpfte nicht mehr regelmäßig auf Corona testen lassen würden. Zu den Stammkunden gehörten inzwischen fast ausschließlich Schüler, die von der Gebührenpflicht befreit seien.

Ähnlich äußerten sich auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Kaiserslautern, ein privater Anbieter in Hochspeyer sowie einige Apotheken, die nach wie vor testen. In Anspruch genommen wird das Angebot demnach fast nur noch von Kindern unter zwölf Jahren, Schwangeren, stillenden Müttern sowie bestimmten Berufsgruppen, die sich weiter kostenlos testen lassen können. Das DRK prüfe derzeit, ob es seine Teststelle an der Kaiserslauterer Universität schließen muss. Gehe dort die Nachfrage weiter zurück, könne sie nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden.