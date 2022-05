In einem Garagendurchgang eines Wohnhauses in Mackenbach ist nach Angaben der Polizei am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Holzscheite eines Korbes sollen angefangen haben zu brennen. Dabei wurde die Fassade des Haues in Mitleidenschaft gezogen. Ein Nachbar habe das Feuer frühzeitig gemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Warum das Feuer ausbrach, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei ermittelt.