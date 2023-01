Nach tödlichem Arbeitsunfall bei Tadano in Zweibrücken: Leiche wird obduziert

Wie genau ist es zu dem schweren Arbeitsunfall bei Tadano gekommen, bei dem ein Servicetechniker sein Leben verloren hat? Eine Obduktion soll Licht ins Dunkel bringen.

Es sei ein normaler Vorgang, dass eine Leiche nach einem solchen Arbeitsunfall obduziert werden müsse, so ein Sprecher der Polizei. Am Mittwoch war ein spanischer Servicetechniker tödlich im Tadano-Werk in Zweibrücken verunglückt. Nach Angaben der Kriminalpolizei Pirmasens wollte der 48-jährige Mann einen schweren Werkzeugkopf an einer Maschine justieren. Dabei wurde er im Brustbereich eingeklemmt und starb wenig später.

Tödlicher Arbeitsunfall bei Tadano wird weiter untersucht

Hinweise auf ein Fremdverschulden, etwa durch die falsche Bedienung einer Maschine, gebe es gegenwärtig keine. Es seien Gutachter und Sachverständige hinzugezogen worden, um den Unfall aufzuklären.