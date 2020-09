Ein 18-Jähriger hat in Kaiserslautern an einer Shisha gezogen und ist dann kollabiert. Nach Angaben der Polizei wurde der junge Mann auf die Intensivstation gebracht. Auf dem Schillerplatz hatte er einen Bekannten getroffen und an dessen E-Shisha gezogen. Dann wurde ihm schwindelig. Die Polizei hat dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen um herauszufinden, was er inhaliert hatte. Gegen den Bekannten hat die Polizei vorsorglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet – wegen gefährlicher Körperverletzung.