Nach Raubüberfall zweiter Täter geschnappt

Nach einem Raubüberfall in Kaiserslautern, hat die Polizei den zweiten mutmaßlichen Täter geschnappt. Der 39-Jährige befindet sich laut Polizei in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem Komplizen, vor vier Wochen eine Metzgerei in Kaiserslautern überfallen zu haben. Mit vorgehaltenen Messern hätten die beiden Männer die Kassiererin aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Nach Polizeiangaben fing die Frau an zu schreien und die Täter ergriffen die Flucht. Der mutmaßliche Komplize wurde bereits kurz nach der Tat geschnappt.