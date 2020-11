per Mail teilen

In einem Hotel in Kaiserslautern hat ein Mann einen anderen mit einem Messer attackiert und verletzt - das spätere Opfer hatte sich zuvor wegen Ruhestörung beschwert.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, ereignete sich der Messerangriff am Mittwoch in den frühen Morgenstunden: Nach bisherigen Ermittlungen soll ein Mann in den Flur eines Kaiserslauterer Hotels gelaufen sein, weil sich dort zwei Personen laut gestritten haben sollen.

Plötzlich mit Küchenmesser zugestochen

Der Mann habe sich bei ihnen wegen der Ruhestörung beschwert - daraufhin habe ihm der mutmaßliche Täter unvermittelt mit einem spitzen Küchenmesser in den Hals gestochen und ihm eine blutende Schnittverletzung zugefügt. Laut Staatsanwaltschaft war es Zufall, dass das Opfer nicht schlimmer verletzt wurde. Die beiden Männer wohnten offenbar für längere Zeit in dem Hotel.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat nach dem Messerangriff in einem Hotel die Ermittlungen übernommen. SWR

Mutmaßlicher Täter inzwischen in Psychiatrie

Der Angreifer ist nach Angaben der Ermittler ein 41-jähriger, psychisch kranker Mann - deswegen ist er möglicherweise schuldunfähig. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Es bestehe die Gefahr, dass der Mann nochmal eine ähnliche Tat begehe.

Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 41-Jährige gab an, dass er sich verteidigen musste - deshalb habe er zugestochen.

Mann war schon einmal auffällig

Laut Staatsanwaltschaft wurde bei dem Mann bereits im September 2019 eine psychische Erkrankung festgestellt, im Rahmen eines anderes Verfahrens. Details dazu nannte ein Sprecher nicht. Das Gericht habe damals aber entschieden, dass die Gründe für eine Unterbringung des Mannes in einer Psychiatrie nicht ausreichten.