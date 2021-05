Die Polizei hat nach einem Einbruch in einen Kiosk in Rockenhausen drei Tatverdächtige gefasst. Wie die Polizei berichtet, soll das Trio in der Nacht auf Donnerstag in den Verkaufsraum eingebrochen sein und dort Getränke, Zigaretten und einen Laptop gestohlen haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung seien in der Nähe zwei Männer festgenommen worden. Sie sollen Teile des Diebesguts bei sich gehabt haben. Im Laufe der Ermittlungen seien die Beamten noch auf einen weiteren Mann gestoßen – bei der Durchsuchung seiner Wohnung sei weiteres Diebesgut sichergestellt worden.