Das Land hat auf die Kritik an frei gebliebenen Impfterminen in Pirmasens reagiert. Es habe im Impfzentrum zwar Termine für die erste Impfung gegeben, nicht aber für den zweiten Piks.

Damit gibt das Land den "Schwarzen Peter" quasi zurück in das Impfzentrum in Pirmasens. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums gab es dort am Wochenende nur freie Termine für die Corona-Erstimpfung. Allerdings seien keine Termine für die dazugehörige Zweitimpfung blockiert gewesen, die im Abstand von mehreren Wochen erfolgen muss. Ohne einen Termin für die zweite Corona-Impfung sei es dem Land aber nicht möglich gewesen, die freien Terminslots aufzufüllen. Inzwischen sind diese Termine im System hinterlegt und die zuständige Impfdokumentationsstelle des Landes könne auch die freien Ersttermine vergeben.

Landrätin zuvor mit Kritik an Terminvergabe

Am Wochenende hatten zahlreiche Bürger aus Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz nachgefragt, nachdem sie gehört hatten, dass viele freie Termine im Impfzentrum nicht vergeben waren. Landrätin Susanne Ganster (CDU) ärgerte sich daraufhin über das Land, dass die Termine nicht kurzfristig mit Nachrückern aus der Warteliste besetzt hatte.

Pirmasens will Impftermine in Sonderschichten nachholen

Im Impfzentrum in Pirmasens hoffen die Verantwortlichen darauf, dass die ausgefallenen Termine am Mittwoch und Donnerstag in Sonderschichten nachgeholt werden können. Unabhängig davon fordern die Stadt Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz weiterhin, dass die Terminvergabe in Zukunft anders geregelt werden müsse. Die Impfzentren sollten nach Meinung von Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) und Landrätin Susanne Ganster die Möglichkeit haben, in solchen Fällen selbstständig Termine von der zentralen Warteliste des Landes vorziehen zu können.

Warteliste soll allen Impfzentren zur Verfügung stehen

Das Land hat bereits mitgeteilt, dass die Impfzentren zukünftig auf diese Warteliste der Impfdokumentationsstelle zugreifen können. Zunächst werde das Verfahren mit drei Impfzentren im Land in dieser Woche getestet - Pirmasens gehört allerdings nicht dazu. Anschließend soll die Liste für alle Impfzentren in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehen.