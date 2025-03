per Mail teilen

Nach nur wenigen Monaten hat sich der neue Pächter aus dem Schlosshotel Rockenhausen wieder verabschiedet. Das stellt die Stadt vor Herausforderungen. Stadtbürgermeister Michael Vettermann erzählt im SWR-Interview, wie es nun weitergehen soll.

Michael Vettermann (FDP) sitzt im Restaurant des Schlosshotels in Rockenhausen. Die Sonne scheint durch die großen Fenster. Eigentlich sollte hier um diese Uhrzeit einiges los sein, sollten die Menschen ihr Mittagessen genießen. Doch stattdessen wirkt das Hotel eher wie ein Geisterschloss.

Das Besteck liegt noch auf den Tischen im Hotel am Schloss in Rockenhausen. Der Pächter ist aber nicht mehr da. SWR

Auf den Tischen liegt noch das Besteck. Auf einen Wirt oder gar Koch wartet man aber vergebens. Das Hotel mit seinen 25 Zimmern und das dazugehörige Restaurant stehen leer. Mal wieder. Dabei waren vor einem halben Jahr die Hoffnungen noch groß, dass mit einem neuen Pächter eine langfristige Lösung für das Haus in einem schönen Park im Stadtkern von Rockenhausen gefunden ist - das nach einer längeren Suche. Doch nach rund sechs Monaten hat der Pächter bereits wieder aufgegeben.

In Emmelshausen über Pächter von Schlosshotel erkundigt

Stadtbürgermeister Michael Vettermann ist enttäuscht. Vorab sei er mehrmals in Emmelshausen gewesen, habe sich auch bei der Bürgermeisterin und ihrem Nachfolger über den Pächter erkundigt, der dort auch ein Restaurant betreibt. Da habe es damals keine Probleme gegeben, sagt Vettermann. Im SWR-Interview will er aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorne schauen:

SWR Aktuell: Nach knapp sechs Monaten steht das Schlosshotel wieder leer. Man hatte eigentlich große Hoffnungen, dass es jetzt läuft. Was waren die Gründe? Was wurde Ihnen gesagt, warum der Pächter das Schlosshotel wieder verlassen hat?

Michael Vettermann: Der Pächter hat gemeint, es wäre zu wenig losgewesen, was ich im Gastronomiebereich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich bin ja hier regelmäßig vorbeigefahren. Am Anfang war auch klar, dass wir teilweise zwei Mal am Abend die Tische belegt hatten.

Im Hotellerie-Bereich hatten wir ihm von Anfang versucht zu helfen, dass er Fuß fasst. Das hat er irgendwie nie geschafft. Da konnte ich nachvollziehen, dass nichts los ist. Aber das liegt nicht an den Gästen, sondern das lag in meinen Augen schon sehr stark am Hotelbetreiber, dass das nicht richtig funktionieren konnte.

SWR Aktuell: Was bedeutet der Leerstand für die Stadt - gerade auch in Zeiten leerer Kassen?

Vettermann: Wir haben natürlich fixe Kosten, laufende Kosten. Das Ganze ist ja im Besitz der Stadt. Wir müssen versuchen, für diese Immobilie einen neuen Pächter oder einen Käufer zu finden, damit wir aus dieser Kostenfalle herauskommen. Das ist ein Teil des negativen Haushalts, den wir haben und da muss eine Lösung gefunden werden. Aber natürlich ist das Schlosshotel zentral, es ist stadtbildprägend. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir eine sinnvolle, langfristig sich tragende Lösung finden. Und das ist unabhängig von der Art der Nutzung dieses Gebäudes.

Die Stadt Rockenhausen muss versuchen, einen neuen Pächter oder Käufer für das Schlosshotel zu finden, um aus der "Kostenfalle" zu kommen, sagt Stadtbürgermeister Michael Vettermann. SWR

SWR Aktuell: Haben Sie Hoffnung, dass da bald was passieren kann? Gibt es vielleicht auch schon Interessenten?

Vettermann: Es laufen die ganze Zeit schon Gespräche. Wir haben zwei, die sich interessieren. Aber das sind alles immer nur Interessenten. Ich hoffe und warte noch auf viele, viele weitere Interessenten. Wir sind jederzeit bereit, hier reinzugehen und das Haus zu zeigen und in Verhandlung zu treten mit Leuten, die glauben, dass sie hier eine sinnvolle und gute Nutzung haben für diesen ganzen Komplex Hotel und Gastronomie.

SWR Aktuell: Welche Bedeutung hat das Schlosshotel für die Stadt Rockenhausen?

Vettermann: Das ist gar nicht so einfach. Es gibt einen Teil der Rockenhausener, für die ist das natürlich ganz wichtig und ein bisschen Tafelsilber. Inzwischen sind aber bestimmt schon viele Rockenhausener der Meinung, es wäre eigentlich Zeit, dass man eine Lösung findet, die nicht ständig den Haushalt belastet - und auch die Rockenhausener belastet. Schließlich geht das über die Grundsteuer B an alle Rockenhausener.

Das Schlosshotel in Rockenhausen steht in einem Park im Zentrum der Stadt. SWR

Es ist bestimmt schon ein bisschen zweischneidig. Wir haben hier ein tolles Ensemble, wobei die meisten eigentlich den Schlosspark am Tollsten finden und der ist unbeirrt davon. Das heißt: Wenn wir das Schloss beziehungsweise das Hotel einer anderen oder wieder einer neuen Nutzung zuführen, dann wird das ja nicht den Schlosspark beeinträchtigen. Da muss man ein bisschen trennen. Der Schlosspark bleibt, die Nutzungsmöglichkeiten des Schlossparks für die Bevölkerung bleiben. Wir müssen schauen, dass wir uns damit anfreunden, dass dieses Gebäude vielleicht nicht mehr unbedingt der Stadt Rockenhausen gehört, sondern einem neuen Besitzer. Dann muss man damit Leben lernen.

SWR Aktuell: Bleibt die Stadt jetzt nach diesem ganzen Ablauf auf Kosten sitzen?

Vettermann: Ja, natürlich bleiben wir auch auf bestimmten Kosten sitzen. Wir hatten mit dem Pächter gesprochen und haben ihm dann erst einmal fristgemäß gekündigt. Das hat Gründe, das sind Zahlung von Pacht, die teilweise nicht erfolgt ist. Wir bleiben auf Kosten sitzen. Mit dem Pächter bin ich noch im Gespräch. Ich habe ihn gebeten, dass er nochmal reinkommt, aufräumt und uns das sauber zurück übergibt, dass wir nicht noch weitere Kosten haben, was zum Beispiel Aufräumarbeiten angeht.