Prozess um tödlichen Streit in Zweibrücken beginnt

Vor dem Landgericht Zweibrücken beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann, der in Zweibrücken seinen Mitbewohner erstochen haben soll. Die Anklage lautet auf Totschlag.

Im August des vergangenen Jahres kam es im Zweibrücker Ortsteil Bubenhausen zu einer tödlichen Auseinandersetzung: Der 45-jährige Angeklagte und sein 26-jähriger Mitbewohner gerieten offenbar in einen Streit, bei dem der Angeklagte seinem Opfer mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben soll. So der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die den Mann wegen Totschlags angeklagt hat.

Auch der Angeklagte wurde in Zweibrücken-Bubenhausen verletzt

Der später verstorbene Mann verletzte den Angeklagten den Angaben zufolge während des Streits ebenfalls. Der 45-Jährige konnte sich noch auf die Straße schleppen und wurde von einem Zeugen entdeckt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Im Anschluss fanden die Sanitäter dann den 26-Jährigen tot in der Wohnung. Zunächst hatte der Angeklagte gegenüber den Ermittlern am Tatort ausgesagt, im weiteren Verfahren dann aber geschwiegen. Das Landgericht Zweibrücken hat für den Prozess bis Ende des Monats weitere Termine angesetzt.