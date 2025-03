Nach dem Brand: Feuerwehr in Frankenstein noch nicht einsatzfähig

per Mail teilen

Nachdem es am Sonntag im Feuerwehrgerätehaus in Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) gebrannt hat, läuft die Suche nach Ersatz. Die Feuerwehr ist noch nicht wieder einsatzfähig.

Die Feuerwehr hat bei dem Brand alles verloren. Zwei Feuerwehrfahrzeuge brannten aus. Auch die Einsatzkleider der Feuerwehrfrauen und -männer waren nicht mehr zu retten. Die Verbandsgemeindefeuerwehr Enkenbach-Alsenborn ist jetzt auf der Suche nach Ersatz, wie der Wehrleiter sagt.

Der Wehrleiter ist guter Dinge, dass man in der nächsten Woche die ersten neuen Dienstanzüge erhalten wird. Er hofft, dass die Feuerwehr in Frankenstein in drei Wochen wieder einsatzbereit ist. Bis dahin helfen Einsatzkräfte aus Weidenthal und Enkenbach bei einem Notfall aus. Das Gelände wurde mittlerweile von der Kriminalpolizei wieder freigegeben.

Brand bei Feuerwehr in Frankenstein eine "Katastrophe"

"Es ist eine ziemliche Katastrophe", sagte der Frankensteiner Ortsbürgermeister Hans Jörg Nett (FWG) am Tag nach dem Brand. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren am Sonntag mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten den Brand löschen, zwei Feuerwehrfahrzeuge waren aber eben nicht mehr retten.

Wie stark eine Bücherei und der Ratssaal von dem Feuer ebenfalls betroffen sind, ist noch nicht klar. Sie befinden sich über der Feuerwehr. Die Räume wurden auch von Brandgutachtern überprüft.

Der Schaden nach dem Brand bei der Feuerwehr in Frankenstein ist groß. SWR

Wie es in Frankenstein weitergeht, ist offen

Am Gebäude entstand laut Polizeipräsidium Westpfalz ein erheblicher Schaden. Einsturzgefahr besteht nach Angaben eines Sachverständigen aber keine. Wie es nun aber weitergeht, sei offen - auch, weil das Gebäude laut Ortsbürgermeister Nett unter Denkmalschutz steht. Er geht von "herausfordernden Zeiten" aus.