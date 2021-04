Die Polizei hat in Kaiserslautern am Vogelwoog einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Der Mann soll sich am Mittwochabend vor zwei jungen Frauen entblößt und an seinem Geschlechtsteil herumgespielt haben. Eine der Frauen rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der mutmaßliche Exhibitionist noch vor Ort. Bei dem 60-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von gut 1,2 Promille festgestellt. Er wurde mit zur Wache genommen und eine Blutprobe angeordnet. Die Ermittlungen laufen.