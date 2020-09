Bei Pirmasens-Gersbach hat am Samstagabend ein Feld gebrannt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Zeugen sollen einen dunkelgekleideten Mann in der Nähe des Brandortes beobachtet haben. Er soll eine Sturmmaske und einen Rucksack mit grünen Streifen getragen haben. Weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. In den vergangenen Wochen brannte es bereits mehrmals in den Nachbargemeinden Trulben und Vinningen. Auch in diesen Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.