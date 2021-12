Mutmaßliche Räuber festgenommen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Mittwochabend drei Männer vorläufig festgenommen, die in Eisenberg an einem Raub beteiligt gewesen sein sollen. Einer der Männer soll eine Frau umgestoßen und ihr die Handtasche entrissen haben, als sie gerade spazieren war. Er sei dann auf den Beifahrersitz eines Autos gestiegen und geflüchtet. Die Frau habe sich das Nummernschild merken können. Daraufhin fand die Polizei den Wagen, in dem die drei Männer saßen. Sie wurden mit zur Dienststelle nach Kirchheimbolanden genommen.