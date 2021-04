per Mail teilen

Am Landgericht Zweibrücken beginnt heute ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogenhändler. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Teil einer neunköpfigen, professionellen Bande zu sein.

In der Anklageschrift heißt es, die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Drogenbande im Raum Kaiserslautern, in Zweibrücken und im Saarpfalzkreis Handel getrieben habe. Dabei hätte sie in erster Linie mit Amphetaminen, Kokain und mit Marihuana gehandelt. Die Bande soll dadurch Einnahmen von mehreren Millionen Euro erzielt haben.

Die Angeklagten sollen die Drogen beschafft haben

Allein die beiden Angeklagten haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit den Drogengeschäften mehr als zwei Millionen Euro verdient. Sie sollen vor allem für die Beschaffung und die Weiterverteilung der Drogen innerhalb der Bande verantwortlich sein.

Weitere Prozesse folgen

Gegen ihre mutmaßlichen Komplizen wird in separaten Prozessen verhandelt. Die Anklage legt der Bande insgesamt 105 Taten in wechselnder Besetzung zur Last. Ein Urteil soll es Ende Juli geben.