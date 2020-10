Es bleibt dabei: Der Kreis Kusel fordert, dass ihm der ehemalige Landrat Winfried Hirschberger (SPD) Schadenersatz zahlen muss. Er soll Fehler in der Verwaltung gemacht haben.

Wie der Kreis Kusel mitteilt, soll Winfried Hirschberger (SPD) während seiner Amtszeit konkret bei Ausgaben Fehler gemacht haben. Der amtierende Landrat Otto Rubly (CDU) betont, es gehe nicht darum, dass sein Vorgänger in die eigene Tasche gewirtschaftet habe.

Der Kreisauschuss beschloss: Es soll keine weitere Schadenersatzforderungen an Hirschberger geben. SWR

Rechnungshof hatte Stein ins Rollen gebracht

Stattdessen hatte der Rechnungshof bei mehreren Finanzgeschäften der Kreisverwaltung die zu hohen Ausgaben kritisiert: So soll Hirschberger beispielsweise dafür verantwortlich sein, dass sich der Kreis Kusel mit 70.000 Euro am Umbau eines Ladens in Kusel beteiligt hatte, der Produkte von landwirtschaftlichen Selbstvermarktern aus der Region anbietet. Dafür habe es jedoch keinen Beschluss der Gremien gegeben.

Der Umbau des Hauses "Pfälzer Bergland" ist eines der kritisierten Projekte von Winfried Hirscberger. SWR

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Hirschberger

Der Kreis Kusel hatte bereits Ende 2019 Schadensersatzforderungen in Höhe von 300.000 Euro an den ehemaligen Landrat gestellt. Sein Nachfolger Rubly sagte: Der Kreis biete Hirschberger zwar Gespräche an, auch über die jeweiligen Anwälte; komme es aber nicht zu einer Einigung, müssten Gerichte klären, was mit dem Geld passiert.

Inzwischen ist bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gegen den Ex-Landrat ermittelt - es geht um den Verdacht der Untreue. Weder Hirschberger noch sein Anwalt wollten sich aktuell zu den Vorwürfen äußern.