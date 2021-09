Musikpreis für Gemeinde

Die Gemeinde Enkenbach-Alsenborn wird am Sonntag vom Deutschen Musikrat als „Land-Musik-Ort“ des Jahres 2021/22 ausgezeichnet. Ein Sprecher sagte, die Gemeinde bekomme 5.000 Euro Preisgeld, das vor allem in den musikalischen Nachwuchs fließen soll.

Bundesweit konnten sich Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern mit ihren kulturellen Angeboten und Projekten für die Auszeichnung bewerben. Enkenbach-Alsenborn wurde als einzige Gemeinde in Rheinland-Pfalz unter 14 Gemeinden bundesweit ausgewählt.

Der Preis wir im Rahmen des „Tags des offenen Denkmals“ in Enkenbach-Alsenborn überreicht. Im Herbst soll es dann mehrere Konzerte geben.