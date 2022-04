Musikantentum wird nicht Kulturerbe

Das westpfälzische Musikantentum in Mackenbach wird nicht immaterielles Kulturerbe.

Das westpfälzische Musikantentum in Mackenbach wird nicht immaterielles Kulturerbe. Ein Expertengremium des Landes Rheinland-Pfalz hat den Antrag abgelehnt. Das Musikantentum sei zwar einzigartig und identitätsstiftend in der Region, aber spätestens seit der Nachkriegszeit nicht mehr existent. Das geht aus dem Ablehnungsschreiben des UNESCO-Gremiums hervor. Auch fehle beispielsweise ein internationaler Austausch, der damals ganz entscheidend war für das Musikantentum. Die Argumente des Gremiums seien kaum zu entkräften, sagt die Leiterin des Musikantenlandbüros in Kusel. Es soll in absehbarer Zeit keine neue Bewerbung geben. Etwa Mitte des 19. Jahrhunderts sind Musiker aus Mackenbach, Jettenbach oder auch Reipoltskirchen in die Welt gezogen, um mit ihrer Musik Geld zu verdienen. Die Erinnerung daran sollte als Kulturerbe bewahrt werden.