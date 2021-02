Gebäudeverwaltung, Personalmanagement, Büroarbeiten - das sind nur ein paar Aufgaben, die ein evangelischer Pfarrer, wenn er Pech hat, noch oben draufpacken muss auf seine eigentliche Arbeit – die als Seelsorger und Prediger. So ein Pfarrer ist Thorsten Grasse in der Region Kaiserslautern. Verheiratet, vier Kinder. Und wenn dann in der Familie auch noch eine Krise auftritt, dann kommt man ins Schleudern. Davon erzählt er in diesem Podcast.