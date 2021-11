Auf der B10 bei Münchweiler in der Südwestpfalz kommt es am Donnerstag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr zu Verkehrsbeschränkungen in beiden Fahrtrichtungen. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität mit. Wegen Wartungsarbeiten an der Fußgängerbrücke beim Ständenhof sei die B10 kurzzeitig nur einspurig befahrbar. Deshalb könne es zu Behinderungen kommen. Die Brücke für Fußgänger und Radfahrer sei trotz der Wartungsarbeiten geöffnet.