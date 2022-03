Am Sonntag haben Einbrecher in Münchweiler an der Rodalb mehr als 30.000 Euro Schaden in einem Einfamilienhaus hinterlassen. Unter anderem wurde ein Tresor aus der Wand gerissen.

Die Täter müssen nach Angaben der Polizei am Sonntag zwischen 15:45 und 23:30 Uhr in das Einfamilienhaus in Münchweiler an der Rodalb (Landkreis Südwestpfalz) eingestiegen sein. Zunächst hätten sie versucht, die Terrassentür des Hauses in der Fritz-Claus-Straße aufzuhebeln. Die Einbrecher scheiterten jedoch zunächst, weshalb sie anschließend die Scheibe der Tür eingeschlugen. Wandtresor von Einfamilienhaus aus der Verankerung gehebelt Wie die Polizei mitteilt, durchwühlten die Unbekannten mehrere Räume in dem Einfamilienhaus. Dabei entdeckten sie auch einen Wandtresor, der aus der Verankerung gehebelt und komplett mitgenommen wurde. Darin habe sich Bargeld und Schmuck befunden. Vier Tipps zum Schutz vor Einbrüchen Sicherheitstechnik anschaffen: Fenster und Türen sollten immer mit Schlössern und Riegeln gesichert werden. Dabei auch die Terrassentüren nicht vergessen - denn die werden gerne von Einbrechern aufgehebelt. Helfen kann aber eine sogenannte "Pilzkopfverriegelung". Fenster und Türen richtig schließen: Gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster. Schon mit einem Stück Draht lassen sie sich von außen öffnen. Und auch die Haustür sollte nicht nur zugezogen werden, sondern immer abgesperrt. Vorsicht im Urlaub: Wer in Urlaub fährt, sollte besonders aufpassen. Auch in sozialen Netzwerken: Denn hier halten Kriminelle gezielt Ausschau nach Menschen, die längere Zeit abwesend sind. Zudem sollten Urlauber ihre Bekannten bitten, ihre Briefkästen zu leeren, die Rolläden hochzufahren und hin und wieder das Licht brennen zu lassen. So wirkt auch ein verlassenes Haus belebt. Die Polizei um Hilfe bitten: Die Präventionsexperten der Polizei Trier bieten Opfern von Einbrüchen kostenlose Beratungen an. Dabei informieren sie über Sicherungsmaßnahmen, die aus Sicht der Polizei für Haus oder Wohnung sinnvoll und empfehlenswert sind. Zu erreichen ist die Beratungsstelle per E-Mail unter: beratungszentrum.trier@polizei.rlp.de oder Telefon: 0651/20157566. Einbrecher transportieren Diebesgut in Kopfkissenbezug ab Außerdem seien bei dem Einbruch noch mehr Sachen gestohlen wurden, die noch nicht abschließend erfasst werden konnten. Darunter auch zwei Pkw-Ersatzschlüssel. Das Diebesgut wurde laut Polizei mit einem Kopfkissenbezug abtransportiert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit der Inspektion Pirmasens in Verbindung zu setzen.