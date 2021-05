Das Hofgut Neumühle bei Münchweiler an der Alsenz feiert heute 70-jähriges Bestehen. Seit 1951 betreibt dort der Bezirksverband Pfalz eine Schule für Viehhaltung und Milchwirtschaft. Auf dem Hofgut Neumühle werden Landwirte aus- und fortgebildet. Die Einrichtung unterhält beispielsweise Lehrwerkstätten für Kuh-, Schweine, und Schafhaltung. Seit Jahrzehnten ist die Neumühle auch ein wichtiges Forschungszentrum. Zum Beispiel wird dort erforscht, wie man Nutztiere artgerecht hält und richtig ernährt. Außerdem ist die Bundesfachschule Vieh und Fleisch für Führungskräfte aus der Viehwirtschaft in Münchweiler angesiedelt. Das Gut legt nach eigenen Angaben verstärkten Wert darauf, dass auch Frauen in der Landwirtschaft ausgebildet werden. Das Hofgut Neumühle ist die einzige Einrichtung dieser Art in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.